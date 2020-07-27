Валютный курс в ближайшие дни, вероятно, останется в диапазоне 70,5-72 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

Валютный курс в ближайшие дни, вероятно, останется в диапазоне 70,5-72 руб./$, локальную поддержку рублю дни окажет налоговый период, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль укрепляется в понедельник утром вместе с другими валютами развивающихся стран после ослабления предыдущей недели, - отмечают аналитики банка. - Локальную поддержку рублю в ближайшие дни окажет налоговый период - сегодня уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы. Прошедшее заседание Банка России не принесло позитива ни долговому рынку, ни валютному. Сейчас рублевый долг привлекателен не ожиданиями дальнейшего смягчения ДКП, а относительно высоким уровней реальной ставки. При этом планы регулятора по продаже валюты в четвертом квартале (предварительная оценка ЦБ - 185 млрд руб.), будут играть в пользу рубля в будущем. В ближайшие же дни мы не видим источников позитива для рубля, курс вероятно будет оставаться в диапазоне 70,5-72 руб./$".