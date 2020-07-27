Цена золота в 1900-1950 долл. за тройскую унцию является максимальной на среднесрочном горизонте - BCS Global Markets

Уровень цены в $1 900-1 950/т.у. для золота является максимальным на среднесрочном горизонте, отмечается в обзоре BCS Global Markets.

"Прошедшая неделя довольно ясно показала, что золото выигрывает как в случае роста оптимизма на рынках (рост цены вслед за ослаблением доллара и усилением среднесрочных проинфляционных тенденций), так и в случае ухода от риска, как это вновь повторилось в конце недели, - указывает эксперт BCS GM Владимир Тихомиров. - На закрытие торгов 24 июля цена в Лондоне составила $1 902/т.у. против $1 810/т.у. неделей ранее. Мы считаем, что на среднесрочном горизонте уровень цены в $1 900-1 950/т.у. для золота является максимальным, в связи с чем мы меняем свою оценку перспектив роста цены с позитивной на нейтральную".