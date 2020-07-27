Антироссийские санкции и конфликт США с Китаем будут определять движение котировок рисковых активов на этой неделе - BCS Global Markets

Антироссийские санкции и конфликт США с Китаем будут определять движение котировок рисковых активов на этой неделе, говорится в обзоре BCS Global Markets. Аналитики инвесткомпании полагают, что негативная риторика может стимулировать инвесторов к фиксации прибыли, особенно учитывая сильную динамику прошлых недель.

По мнению аналитиков BCS GM, среди развивающихся рынков наиболее уязвимыми к ухудшению аппетита к риску странами являются Турция и ЮАР, в то время как Мексика и Бразилия меньше подвержены волатильности, а в России на первый план выходят геополитические риски. "В текущих условиях роста рыночных рисков мы сохраняем рекомендацию формировать портфель из корпоративных выпусков приемлемого кредитного качества (рейтинговой категории не ниже В+/ВВ-) с дюрацией не более 10 лет", - подчеркивают эксперты.

"Эскалация конфронтации между США и Китаем в конце прошлой недели остудила аппетит к риску и в значительной степени нивелировала недельный рост. Усиление напряженности в отношениях США и Китая происходит на фоне приближения президентский выборов, до которых осталось меньше трех месяцев, и мы ожидаем дальнейшей эскалации по мере приближения даты голосования. Увеличение числа заболевших COVID-19 также ухудшает настроение инвесторов. Кроме того, опубликованные недельные данные по новым заявкам на пособие по безработице в США показали рост, указав на замедление темпов восстановления", - комментируют аналитики BCS GM.