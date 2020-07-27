Рубль на текущей неделе стабилизируется у отметки 72/$ - BCS Global Markets

Аналитики BCS Global Markets ожидают на текущей неделе стабилизации рубля у отметки 72/$, говорится в обзоре инвесткомпании. В августе эксперт BCS GM Владимир Тихомиров прогнозирует курс в коридоре RUB 71-73/$, а в 2020 г. средний обменный курс может составить RUB 69,7/$.

"Рубль на прошедшей неделе рубль остался в коридоре RUB 71-72/$, - напоминает Тихомиров. - Российская валюта остается под давлением как из-за ухудшения настроений на мировых рынках, вызванных обострением отношений США и КНР, так и на фоне роста геополитических рисков вокруг РФ (обсуждение в США и ЕС новых антироссийских санкций)".

Решение ЦБ 24 июля снизить ставку на 25 б.п. до 4,25% сюрпризом не стало. Сигнал от председателя банка о возможности в будущем нового смягчения монетарной политики усиливает давление на рубль: в ближайшие недели мы ожидаем продолжения оттока средств нерезидентов с рынка российского рублевого госдолга.

"По нашей оценке, курс рубля на текущей неделе останется у отметки RUB 72/$. В августе мы прогнозируем курс в коридоре RUB 71-73/$, а в 2020 г. средний обменный курс может составить RUB 69,7/$. На конец года мы ожидаем, что рубль будет стоить RUB 69,53/$", - полагает эксперт BCS GM.