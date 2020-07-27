Определять динамику рубля будут настроения на глобальных рынках и новости по новому пакету поддержки экономики США - "Нордеа банк"

Определять динамику рубля продолжат настроения на глобальных рынках, а также новости по новому пакету поддержки американской экономики, которые способны поддержать "аппетит" к рисковым активам в краткосрочном периоде, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Рубль в утренние часы понедельника торговался вблизи отметки 71,5 руб./$1 в паре с долларом и немногим ниже 84 руб./EUR1 в паре с евро, двигаясь в русле прочих валют развивающихся стран, констатируют эксперты банка.

"Мы неоднократно говорили о том, что в паре с евро возможности рубля более ограничены, поскольку европейская валюта остается в фаворе форекс-рынка. Нефтяные котировки умеренно снижались, не оказывая значимого негативного влияния на российскую валюту. В понедельник предстоит пик налоговых выплат, что может умеренно поддержать рубль. Тем не менее, определять динамику рубля продолжат настроения на глобальных рынках, а также новости по новому пакету поддержки американской экономики, которые способны поддержать "аппетит" к рисковым активам в краткосрочном периоде", - пишут специалисты банка.

Аналитики "Нордеа банка" при этом сохраняют свой взгляд на то, что возможности для укрепления у российской валюты на горизонте августа не выглядят большими. В пользу такого сценария, по их мнению, говорят медленное восстановление мировой экономики, трения между США и Китаем, распространение коронавируса в мире, антироссийская санкционная риторика, которая может обостриться по мере приближения президентских выборов в США. Наконец, фактор конвертации дивидендов в валюту в предстоящие две недели также может оказать давление на рубль.