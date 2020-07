ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для FinEx USA Information Technology UCITS ETF и по-прежнему считает вложения в него актуальными на ближайший год, говорится в комментарии инвесткомпании.

Как отмечает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова, FinEx USA IT UCITS ETF за период с последнего обновления рекомендации (в мае) достигал указанного экспертами компании целевого уровня и приносил доходность порядка 11% за неполные 2 месяца. "Мы по-прежнему считаем вложения в FinEx USA IT UCITS ETF актуальными на ближайший год. Мы сохраняем по FinEx USA IT UCITS ETF рекомендацию "Покупать"", - подчеркивает Саидова.

ETF - это биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий динамику активов, входящих в его портфель, и с максимальной точностью повторяющий доходность соответствующего индекса.

FinEx USA Information Technology UCITS ETF (FXIT) с высокой точностью отслеживает динамику соответствующего индекса Solactive US Large & Mid Cap Technology Index и позволяет инвестировать сразу в целый портфель из акций 89 компаний сферы информационных технологий.

Инструмент такого рода является простым и удобным способом вложения российских инвесторов в американский хай-тек, тем более что торгуется на Московской бирже в рублях.

Особое внимание к данному инструменту проявляют инвесторы, не располагающие временем, возможностями и профессиональными навыками для поиска отдельных акций и самостоятельного формирования портфеля, но интересующиеся актуальными вложениями в американском высокотехнологичном секторе.