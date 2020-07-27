Рубль, вероятно, останется под давлением в краткосрочной перспективе - РФПИ

Рубль в краткосрочной перспективе, особенно в условиях любых негативных внешних триггеров, может оставаться под давлением не только относительно USD, но и относительно бивалютной корзины, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"Рубль в пятницу провел довольно волатильную торговую сессию, несмотря на умеренное снижение в пределах 0,4%, - напоминает Полевой. - Помимо внешнего новостного фона, рубль, вероятно, реагировал на решение ЦБ по ставке. Переход к привычной для регулятора "осторожной" политике с сохраняющейся неопределенностью относительно потенциала для новых понижений ставки вызвали краткосрочную волну продаж в ОФЗ, что могло стать одной из причин для слабости рубля в течение дня".

Однако выделить потоки, связанные с решением по ставке, из других локальных потоков, по мнению эксперта, довольно сложно, особенно в преддверии выплаты дивидендов рядом крупнейших российских компаний. Чистая длинная позиция по рублю на 21 июля, согласно последним данным CFTC, остается на уровне 46% (от общего числа открытых позиций), что является относительно высоким показателем.

"Поэтому в краткосрочной перспективе, особенно в условиях любых негативных внешних триггеров, рубль может оставаться под давлением не только относительно USD, но и относительно бивалютной корзины. По мере завершения налоговых выплат (понедельник-вторник) на первый план выйдет фактор конвертации дивидендных выплат, что может привести к заметному росту волатильности курса рубля", - полагает эксперт РФПИ.