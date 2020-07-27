Драйверов для возобновления покупок ОФЗ сейчас не видно - Уралсиб

Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ, драйверов для возобновления покупок ОФЗ аналитики Уралсиба сейчас не видят, сообщается в обзоре корпорации.

ЦБ РФ в прошедшую пятницу понизил прогноз по инфляции на текущий год до 3,7–4,2%, диапазон нейтральной ставки был снижен на 1 п.п. (до 5–6%), что соответствует реальной ставке 1–2%.

"Текущая ключевая ставка в реальном выражении, соответственно, сейчас составляет 1,05%, что вблизи нижней прогнозной границы. Следовательно, несмотря на мягкий комментарий, потенциал снижения ключевой ставки до конца года практически исчерпан, что заметно ограничивает возможность дальнейшего роста котировок ОФЗ. Драйверов для возобновления спроса на рублевый госдолг мы сейчас не видим", - пишут специалисты корпорации.

Распространение коронавируса в США создает риски более медленного восстановления темпов экономического роста в крупнейшей экономике мира, спрос на защитные активы в таких условиях сохраняется.

"Доходности ОФЗ хотя и подросли за последнее время, но по-прежнему находятся вблизи исторических минимумов. Их уровни в реальном выражении уже уступают показателям суверенных бумаг на большинстве других развивающихся рынках. При ожидаемом ускорении инфляции реальные доходности ОФЗ могут продолжить снижаться, что не будет способствовать притоку средств нерезидентов на российский рынок", - отмечают эксперты Уралсиба.

ЦБ РФ в пятницу опубликовал статистику по доле нерезидентов в июне – она сократилась до 30,6%, что является минимальным показателем с сентября прошлого года. Помимо этого, указывают аналитики, большие объемы первичного предложения с премиями оказывают давление на кривую. Они не исключают, что рост доходностей ОФЗ даже после очередного понижения ставки будет преобладать.