Рубль в понедельник может протестировать отметку 70,70 за доллар - Sberbank CIB

Рубль в понедельник способен укрепиться до менее 71,0 за доллар и, возможно, протестирует отметку 70,70, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Утром в понедельник наблюдается глобальное ослабление американской валюты, и на фоне этого рубль движется к отметке 71,50 за доллар. Ожидаются крупные налоговые выплаты, поэтому рубль способен укрепиться до менее 71,0 за доллар и, возможно, протестирует отметку 70,70. Рубль поддерживает общее усиление спроса на риск после того, как на выходных не произошло дальнейшей эскалации противостояния между КНР и США", - говорится в комментарии.

Также аналитики Sberbank CIB отмечают, что в понедельник нефть дешевеет, но, по их мнению, цена Брент вряд ли опустится ниже уровня поддержки $42,8/барр., наметившегося в пятницу, а возможный прирост, видимо, будет ограничен среднедневным максимумом пятницы на $43,9/барр. Повестка этой недели (заседание ФРС и статистика по ВВП, а также индексы PMI в разных странах) едва ли поможет котировкам Брент закрепиться выше $45.

По наблюдениям аналитиков Sberbank CIB, в понедельник на рынках усиливается спрос на риск. На этом фоне доходность ОФЗ может снизиться на 3 б. п., тогда как в пятницу после решения ЦБ РФ снизит ключевую ставку она выросла на 3-5 б. п. вдоль всей кривой (в течение дня рост достигал 5-6 б. п.).