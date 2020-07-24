Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Mail.ru, говорится в обзоре банка.

"Mail.ru представила исключительно сильные финансовые результаты за 2К20 – выручка и EBITDA превзошли консенсус-прогноз на 10-31% (и на 6,5-17% выше наших ожиданий, которые соответствовали верхней границе консенсус-прогноза), - отмечают аналитики банка. - Выручка онлайн рекламы, игр и прочих сегментов превзошли наш прогноз (+524%), тогда как выручка IVAS была близка к нашей оценке (лишь на 2% ниже ее). Выручка сегмента онлайн рекламы неожиданно снизилась всего на 5% г/г (против -11% г/г, согласно нашему прогнозу) благодаря выигрышному взаимодействию с вертикалями, не подверженными негативному влиянию нынешнего кризиса. Как и ожидалось, главным источником роста выручки оказался сегмент игр, где ее рост ускорился до 46% г/г. В сегменте новых инициатив выручка EdTech, облачных сервисов и B2B выросла в 2,8-3,6 раз г/г.".

Тем не менее, Mail.ru, по мнению экспертов Альфа-банка, представила весьма осторожный прогноз на 2020 г., в соответствии с котором “LFL-выручка потенциально может превысить 100 млрд руб.” (против 103-105 млрд руб., прогнозируемым ранее), по сути, отражая ожидания менее успешного 2П20 на фоне возвращения некоторых целевых рынков (игр, EdTech, IVAS) к нормальным трендам в части спроса. Компания также отметила по-прежнему слабую прогнозируемость спроса на рекламу. Аналитики банка ожидают, что рынок позитивно отреагирует на отчетность и подтверждают рекомендацию "выше рынка" для акций компании.