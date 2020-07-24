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24 июля 2020 года 16:01
Целевой диапазон закрытия торгов пятницы для индекса Мосбиржи составляет 2815-2890 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Целевой диапазон закрытия торгов пятницы для индекса Мосбиржи составляет 2815-2890 пунктов, для пар USD/RUB и EUR/RUB: 70,80-71,95 и 82,10-83,45 соответственно, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 0,3%, следуя за движениями американских бирж и цен на нефть. Внешний информационный фон ухудшился. Прибыль более 76% компаний из индекса S&P500 превзошла общерыночный консенсус, однако на сегодня это лишь 50 отчитавшихся за второй квартал компаний, отмечается в комментарии. По мнению Осина, давление на рынок оказывает неопределенность в отношении результата переговоров между демократами и республиканцами в Конгрессе США о продлении выплаты субсидий безработным в размере $600 в неделю. Пока решение не принято. Учитывая, что размер обсуждаемого конгрессменами пакета антикризисных мер составляет $1 трлн, отказ от его принятия окажет сдерживающее влияние на темпы восстановления американской экономики в текущем году. Дополнительный сигнал к распродаже дало очередное обострение конфронтации между США и КНР. "Акции Интер РАО позитивно отреагировали на отчет по РСБУ и публикацию производственных результатов за полугодие, - отмечает аналитик ИК. - Снижение производственных показателей и выручки в указанный период носило в основном технический характер и было обусловлено выводом из эксплуатации с 1 января трех энергоблоков, а также остановкой с 1 мая генератора на Каширской ГРЭС суммарной мощностью 980 МВт. Также из эксплуатации был временно выведен генератор Ириклинской ГЭС мощностью 7,5 МВт. Кроме того, в декабре 2019 года ИРАО продало казахстанской государственной компании долю в Экибастузской ГРЭС-2". Акции Новатэка поддержала новость о поставке первой партии сжиженного природного газа с завода Ямал СПГ в Японию по восточному маршруту СМП.
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.24 июля 2020 года 13:58
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.24 июля 2020 года 09:49
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.24 июля 2020 года 09:30
Американский фондовый рынок завершил волатильную сессию в четверг в минусе. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в пятницу. читать дальше
.23 июля 2020 года 13:25
Спрос на риск на рынке суверенного долга снижается, но высокие доходности по-прежнему привлекают мировых инвесторов - Уралсиб
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.23 июля 2020 года 12:17
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