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24 июля 2020 года 14:30
Sberbank CIB положительно оценивает краткосрочные перспективы украинских активов
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, положительно оценивают краткосрочные перспективы украинских активов, отмечается в комментарии эксперта банка Александра Голынского. По его мнению, привлечение новых заемных средств и рефинансирование краткосрочных обязательств, а также внушительный и в значительной степени неудовлетворенный спрос со стороны инвесторов не только способствуют росту цен на вторичном рынке, но также укрепляют уверенность его участников в финансовой стабильности Украины. Правительство Украины провело размещение еврооблигаций с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд, говорится в комментарии. Доходность по итогам размещения составила 7,25% годовых. Ориентир доходности первоначально был установлен на уровне 7,75%, но в дальнейшем его сначала опустили до 7,5%, а затем - до 7,25-7,35%. Согласно данным Bond Radar, объем заявок превысил $6,3 млрд. Министерство финансов планирует использовать привлеченные средства на сумму $846 млн для выкупа краткосрочных выпусков с погашением в 2021 и 2022 годах. Держателям данных бумаг предложено обменять их на новый выпуск. "Это повторный сбор Украиной заявок инвесторов на участие в данной транзакции. Министерство финансов Украины уже проводило аналогичное размещение 1 июля; тогда объем сделки составил $1,75 млрд, доходность размещения - 7,3%, а спрос превысил $7,5 млрд. Украина приняла решение не проводить расчеты 2 июля после того, как в отставку подал глава НБУ Яков Смолий, сославшись на политическое давление", - указывает Голынский.
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