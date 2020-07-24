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24 июля 2020 года 14:53
Julius Baer сохраняет позитивный взгляд на краткосрочные операции на рынке облигаций США
Julius Baer сохраняет позитивный взгляд на краткосрочные операции на рынке облигаций США, поскольку перспектива снижения доходности перевешивает риск более высокого уровня дефолтов, говорится в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха. "Мы придерживаемся нашей оценки рынка с умеренным кредитным риском, несмотря на смягчение экономической динамики. Поскольку, как ожидается, доходность государственных облигаций по всему миру продолжит снижаться, деньги, которые обычно ставятся на доходность, будут продолжать поступать в более рискованные сегменты", - отмечает эксперт. Согласно отраслевым данным, высокодоходные фонды США в последние дни зафиксировали мощный приток средств, что позволило вчера сузить средний спред американских облигаций спекулятивного уровня до 526 базисных пунктов - с 576 базисных пунктов неделю назад и 633 базисных пунктов в начале недели, говорится в комментарии. Главной движущей силой является поиск доходности в мире нулевых или отрицательных ставок. Кроме того, Федеральная резервная система продолжает скупать казначейские облигации, хотя и более медленными темпами, демонстрируя рынку, что она одобряет текущий уровень доходности. "Охота за доходностью перевешивает смягчение ситуации в сфере высокочастотных данных. В своем ежедневном отчете об использовании кредитных карт и других доступных ежедневных данных JP Morgan по-прежнему прогнозирует сокращение экономики США в июле по сравнению с июнем. Однако, в глазах рынка облигаций, перспектива снижения доходности перевешивает риск более высокого уровня дефолтов. При данном раскладе мы сохраняем позитивный взгляд на краткосрочные операции на рынке облигаций", - заключает Маркус Алленшпах.
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