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Главная / Аналитикам / Аналитика / Волна роста стоимости золота еще не исчерпала себя - Промсвязьбанк
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24 июля 2020 года 13:58
Волна роста стоимости золота еще не исчерпала себя - Промсвязьбанк
Инвестиционный спрос, внимание к защитным активам на фоне прогрессирования пандемии коронавируса, опасений замедления экономического роста, ослабления доллара и отрицательных реальных процентных ставок - движущие силы цен на драгоценные металлы, отмечают аналитики Промсвязьбанка. "Золото в течение недели приблизилось к $1900/унцию. Восходящая волна роста стоимости золота еще не исчерпала себя. В течение ближайшей недели не исключаем обновления исторического максимума", - пишут они в комментарии банка.
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24 июля 2020 года 16:43
Цены на нефть Brent на следующей неделе останутся в диапазоне 43-45 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Объем торгов фьючерсами на биржах ICE и NYMEX находится на низких уровнях, подчас даже на минимумах за несколько лет, - отмечают аналитики банка. - Цены также меняются не слишком... читать дальше
.24 июля 2020 года 14:53
Julius Baer сохраняет позитивный взгляд на краткосрочные операции на рынке облигаций США, поскольку перспектива снижения доходности перевешивает риск более высокого уровня дефолтов, говорится в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха. "Мы придерживаемся нашей оценки рынка с умеренным... читать дальше
.24 июля 2020 года 14:09
Цена нефти марки Brent может упасть до уровня поддержки на отметке $42,2 за баррель, если на глобальных рынках сохранится неприятие рисков, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитик Михаил Шейбе отмечает, что такие индикаторы, как... читать дальше
.24 июля 2020 года 13:40
Возможно продолжение ралли на рынке золота во время торговой сессии в США, сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Эксперты отмечают, что в четверг на рынке золота сохранялась высокая волатильность, и около 19:00 мск цены даже... читать дальше
.24 июля 2020 года 11:35
Диапазон $43-45 за баррель Brent останется актуальным и на следующую неделю, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Цены на нефть Brent остаются в диапазоне $43-45/барр., сместившись к нижней его части, констатируют аналитики. На следующей неделе состоится экспирация сентябрьского контракта,... читать дальше
.24 июля 2020 года 09:49
Никаких причин для серьезного падения нефти и даже тестирования отметки $40 за баррель пока нет - "Алор Брокер"
Нефть так и не смогла выбраться вверх из коридора $40-44 за баррель, и теперь, по мнению главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, логичным будет движение котировок к нижней границе канала. "Впрочем, стоит отметить, что нефть, как и другие сырьевые ресурсы, поддерживает ослабление... читать дальше
.24 июля 2020 года 09:30
Американский фондовый рынок завершил волатильную сессию в четверг в минусе. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в пятницу. читать дальше
.23 июля 2020 года 13:25
Спрос на риск на рынке суверенного долга снижается, но высокие доходности по-прежнему привлекают мировых инвесторов - Уралсиб
Спрос на риск на рынке суверенного долга снижается, при этом высокие доходности по-прежнему привлекают мировых инвесторов, говорится в обзоре "Уралсиба". "Позитивные настроения, наблюдавшиеся на мировых рынках в последние несколько дней, сошли на нет, - отмечают аналитики корпорации Ирина... читать дальше
.23 июля 2020 года 12:17
Рубль в первой половине дня в четверг может укрепиться до 70,70 за доллар в отсутствие значимых негативных новостей на фоне предложения валюты от экспортеров, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Утром рубль подорожал до 70,95 после... читать дальше
.23 июля 2020 года 11:13
Вероятен переход пары EUR/USD к новой точке равновесия на более высоких уровнях в перспективе до конца 2020 года - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают, что в перспективе до конца 2020 года можно ожидать перехода валютной пары EUR/USD к новой точке равновесия на более высоких уровнях. Котировки EUR/USD продолжают рост пятую торговую сессию подряд. В среду валютная пара протестировала уровень 1,1600 и закрылась на... читать дальше
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