Волна роста стоимости золота еще не исчерпала себя - Промсвязьбанк

Инвестиционный спрос, внимание к защитным активам на фоне прогрессирования пандемии коронавируса, опасений замедления экономического роста, ослабления доллара и отрицательных реальных процентных ставок - движущие силы цен на драгоценные металлы, отмечают аналитики Промсвязьбанка. "Золото в течение недели приблизилось к $1900/унцию. Восходящая волна роста стоимости золота еще не исчерпала себя. В течение ближайшей недели не исключаем обновления исторического максимума", - пишут они в комментарии банка.