Цена нефти марки Brent может упасть до уровня поддержки $42,2/барр. - Sberbank CIB

Цена нефти марки Brent может упасть до уровня поддержки на отметке $42,2 за баррель, если на глобальных рынках сохранится неприятие рисков, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Аналитик Михаил Шейбе отмечает, что такие индикаторы, как промышленное производство и уровень занятости, уверенно свидетельствуют о том, что экономическая активность в США в целом остается значительно ниже, чем до начала пандемии, в условиях нового всплеска заболеваемости коронавирусом. Это обстоятельство становится все важнее для инвесторов, ожидающих ребалансировки на рынке нефти и нефтепродуктов в США (крупнейшем в мире), однако большого снижения товарных запасов углеводородов пока не прослеживается из-за отсутствия активного спроса, который могло бы подстегивать восстановление экономики, несмотря на по-прежнему сдерживаемые объемы предложения.

Утром пятницы котировки Brent начали отступать от уровней, близких к $43,5/барр., и рынок даже проверил на прочность внутридневной минимум четверга на отметке $43,1/барр., констатирует эксперт Sberbank Investment Research.

Китай потребовал от США закрыть консульство в городе Чэнду в ответ на аналогичное требование закрыть одно из китайских консульств в США. Президент и госсекретарь США в четверг сделали ряд негативно воспринятых заявлений о торговых отношениях с Китаем и о властях этой страны. Обнародование законопроекта о новых антикризисных мерах в США, работа над которым близка к завершению, отложено, как минимум, до понедельника.

"На наш взгляд, в первой половине дня цены вряд ли опустятся ниже уровня технической поддержки $42,8/барр., т. к. предварительные индексы IHS Markit PMI для еврозоны за июль оказались оптимистичными. При этом аналогичные индексы PMI, которые выйдут в США в 16:45 мск, могут разочаровать рынок и подтвердить, что восстановление американской экономики замедляется. Если на глобальных рынках сохранится неприятие рисков, и на основных фондовых рынках продолжится коррекция четверга, цена Brent может упасть до уровня поддержки $42,2/барр. В пятницу в США также ожидаются статистика продаж новых домов и отчет Baker Hughes по числу действующих буровых установок", - указывает Шейбе.