Sova Capital повысила оценку акций ГК ПИК на 21%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) с 482 рублей до 582 рублей за штуку, следует из аналитических материалов инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций ГК "ПИК", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 480,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость акций ГК "ПИК" составляет порядка 452,8 рубля за штуку.