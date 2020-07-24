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24 июля 2020 года 12:59
Инвесторам на рынке ОФЗ важны комментарии ЦБ по итогам заседания 24 июля - Уралсиб
Рынок рублевого госдолга в пятницу ждет решения ЦБ по ставке, говорится в обзоре Уралсиба. Помимо самой ставки, отмечает аналитик корпорации Ольга Стерина, инвесторам важен обновленный макроэкономический прогноз, видение диапазона нейтральной ставки и в целом комментарии представителей ЦБ по итогам заседания. "Консенсус-прогноз предполагает, что ставка будет пересмотрена на 25 б.п. в меньшую сторону, но при этом многие ждут более агрессивного снижения. Мы же не исключаем, что ставка останется без изменений, поскольку тогда у ЦБ будет больший запас на ее дальнейшее снижение до конца года. Очевидно, что потенциал снижения уже крайне ограничен. Большое значение, подчеркнем, будет иметь комментарий. Если ЦБ снизит ставку на 25 б.п. и прибегнет к жесткой риторике, то мы не исключаем сокращения позиций в ОФЗ, так как маловероятно, что к концу года ставка опустится ниже 4%. Пересмотр ставки на 25 б.п. может также разочаровать тех, кто закладывался на снижение в размере 50 б.п., и это тоже вызовет продажи ОФЗ, - пишет специалист Уралсиба. - Возможно, ЦБ даст более или менее мягкий комментарий, однако факторов в пользу новой волны покупок сейчас немного, спрос со стороны нерезидентов ослаб, поскольку реальные доходности ОФЗ уже не такие привлекательные в сравнении с доходностями аналогичных активов ЕМ. К тому же амбициозные планы Минфина по займам и предоставление премий участникам аукционов оказывают давление на рынок. За последний месяц доходности ОФЗ выросли в среднем на 5–15 б.п. с наибольшим подъемом на дальнем конце кривой".
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24 июля 2020 года 16:43
Цены на нефть Brent на следующей неделе останутся в диапазоне 43-45 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Объем торгов фьючерсами на биржах ICE и NYMEX находится на низких уровнях, подчас даже на минимумах за несколько лет, - отмечают аналитики банка. - Цены также меняются не слишком... читать дальше
.24 июля 2020 года 14:53
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.24 июля 2020 года 14:09
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.24 июля 2020 года 13:58
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.24 июля 2020 года 13:40
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.24 июля 2020 года 09:49
Никаких причин для серьезного падения нефти и даже тестирования отметки $40 за баррель пока нет - "Алор Брокер"
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.24 июля 2020 года 09:30
Американский фондовый рынок завершил волатильную сессию в четверг в минусе. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в пятницу. читать дальше
.23 июля 2020 года 13:25
Спрос на риск на рынке суверенного долга снижается, но высокие доходности по-прежнему привлекают мировых инвесторов - Уралсиб
Спрос на риск на рынке суверенного долга снижается, при этом высокие доходности по-прежнему привлекают мировых инвесторов, говорится в обзоре "Уралсиба". "Позитивные настроения, наблюдавшиеся на мировых рынках в последние несколько дней, сошли на нет, - отмечают аналитики корпорации Ирина... читать дальше
.23 июля 2020 года 12:17
Рубль в первой половине дня в четверг может укрепиться до 70,70 за доллар в отсутствие значимых негативных новостей на фоне предложения валюты от экспортеров, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Утром рубль подорожал до 70,95 после... читать дальше
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