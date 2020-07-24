Инвесторам на рынке ОФЗ важны комментарии ЦБ по итогам заседания 24 июля - Уралсиб

Рынок рублевого госдолга в пятницу ждет решения ЦБ по ставке, говорится в обзоре Уралсиба. Помимо самой ставки, отмечает аналитик корпорации Ольга Стерина, инвесторам важен обновленный макроэкономический прогноз, видение диапазона нейтральной ставки и в целом комментарии представителей ЦБ по итогам заседания.

"Консенсус-прогноз предполагает, что ставка будет пересмотрена на 25 б.п. в меньшую сторону, но при этом многие ждут более агрессивного снижения. Мы же не исключаем, что ставка останется без изменений, поскольку тогда у ЦБ будет больший запас на ее дальнейшее снижение до конца года. Очевидно, что потенциал снижения уже крайне ограничен. Большое значение, подчеркнем, будет иметь комментарий. Если ЦБ снизит ставку на 25 б.п. и прибегнет к жесткой риторике, то мы не исключаем сокращения позиций в ОФЗ, так как маловероятно, что к концу года ставка опустится ниже 4%. Пересмотр ставки на 25 б.п. может также разочаровать тех, кто закладывался на снижение в размере 50 б.п., и это тоже вызовет продажи ОФЗ, - пишет специалист Уралсиба. - Возможно, ЦБ даст более или менее мягкий комментарий, однако факторов в пользу новой волны покупок сейчас немного, спрос со стороны нерезидентов ослаб, поскольку реальные доходности ОФЗ уже не такие привлекательные в сравнении с доходностями аналогичных активов ЕМ. К тому же амбициозные планы Минфина по займам и предоставление премий участникам аукционов оказывают давление на рынок. За последний месяц доходности ОФЗ выросли в среднем на 5–15 б.п. с наибольшим подъемом на дальнем конце кривой".