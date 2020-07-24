Дополнительное давление на рубль в ближайшие недели может оказать конвертация дивидендов в иностранную валюту - "Нордеа банк"

Рубль остается под давлением на фоне ослабленного "аппетита" к рисковым активам и снижения нефтяных котировок. Дополнительное давление на рубль в ближайшие недели может оказать конвертация полученных дивидендов в иностранную валюту, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Российская валюта остается под давлением на фоне ослабленного "аппетита" к рисковым активам в условиях продолжающейся эскалации отношений между США и Китаем, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Дополнительным негативным фактором для рубля выступает и снижение нефтяных котировок. В этих условиях приближение пика налогового периода не оказывает значимой поддержки российской валюте.

"В ближайшие недели дополнительное давление на рубль может оказать и конвертация полученных дивидендов в иностранную валюту. В пятницу ключевым событием для российского рынка станут итоги заседания Банка России (13:30 мск) и пресс-конференция Э. Набиуллиной (15:00 мск). Мы сохраняем свой прогноз (-25 б.п. и умеренно мягкая риторика). При этом внимание также привлекут обновленные прогнозы от российского регулятора и вероятный пересмотр диапазона нейтральной процентной ставки. Прогнозы по инфляции и потреблению, скорее всего, будут пересмотрены вниз, а диапазон реальной нейтральной ставки может быть снижен с текущего уровня 2-3% на 0,5 или 1 п.п. Заседание вряд ли окажет значимое влияние на российскую валюту", - считают специалисты "Нордеа банка".