Диапазон $43-45 за баррель Brent останется актуальным и на следующую неделю - Промсвязьбанк

Диапазон $43-45 за баррель Brent останется актуальным и на следующую неделю, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Цены на нефть Brent остаются в диапазоне $43-45/барр., сместившись к нижней его части, констатируют аналитики. На следующей неделе состоится экспирация сентябрьского контракта, следующий, где уже зафиксирован больший объем, торгуется по $43,7/барр.

В пятницу в фокусе будет статистика по числу буровых в США. Несмотря на их рекордное сокращение, добыча нефти держится на уровне 11,1 млн барр./день, а текущий уровень цен благоволит сланцевикам распечатывать законсервированные скважины, отмечают эксперты банка.

"Мы сохраняем диапазон $43-45/барр. как актуальный и на следующую неделю", - пишут специалисты Промсвязьбанка.