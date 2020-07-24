Дополнительное давление на рубль связано с растущей вероятностью победы Джо Байдена на выборах в США - ITI Capital

Дополнительное давление на рубль связано с растущей вероятностью победы Джо Байдена на выборах в США и введения новых санкций против России, говорится в комментарии ITI Capital.

Нефть находится под давлением на фоне роста запасов сырья в США, волатильность спроса отсутствует из-за пандемии и сокращения экономической деятельности, констатируют аналитики.

"Рубль также находится под давлением вместе с другими валютами развивающихся стран, так как доллар укрепляется. Российская валюта также ослабевает к евро. Дополнительное давление на рубль связано с растущей вероятностью победы Джо Байдена на выборах в США и введения новых санкций против России. Мы считаем, что на текущий момент эти факторы можно назвать спекулятивными при продаже доллара, и покупки нужно делать на уровне ниже 70, что мы еще увидим до конца лета", - пишут специалисты компании.

Также эксперты отмечают, что золото приближается к максимуму сентября 2011 г., когда стоимость составляла $1921/унцию. "Мы считаем, что стоимость золота завышена, и текущий потенциал ограничен. Полагаем, что еще будет возможность сделать покупки по цене ниже $1800/унцию (август-сентябрь)", - указывают они.