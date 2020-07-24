Спрос на бонды EM на фоне слабого доллара растет, акции по-прежнему в аутсайдерах - BCS GM

Слабый доллар повышает интерес к долгу EM (развивающиеся рынки), в то время как акции все еще не представляют интереса для глобальных инвесторов, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 16 по 22 июля 2020 года составил $120 млн против чистого оттока $20 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил порядка $180 млн (худшее значение с середины апреля) против оттока $90 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $80 млн (худший результат с середины мая) по сравнению с оттоком $30 млн на предыдущей неделе.

"Оттоки из российских фондов акций были сосредоточены в двух фондах под управлением BNP Paribas и Pictet, которые и обеспечили худший результат по страновым фондам с середины мая. Фонды акций, ориентированные на развивающиеся европейские рынки, также показали оттоки в объеме $126 млн исключительно за счет регионального фонда под управлением Danske Invest, что стало самым негативным недельным результатом в 2020 году для этой категории фондов. Наконец, фонды акций GEM потеряли еще $600 млн, показав оттоки четвертую неделю подряд. Совокупность этих факторов обеспечила худшую неделю с точки зрения потоков на российском рынке акций с середины апреля. Тем не менее видимый локальный спрос смог компенсировать продолжающиеся оттоки из фондов акций EM", - пишет Смольянинов.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток капитала в районе $60 млн (третья неделя притоков) против притока $70 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был приток капитала был нулевым по сравнению с притоком $30 млн неделю назад.

"Фонды облигаций GEM получили еще $947 млн чистых притоков - третья неделя позитивной динамики и самый крупный приток за последние шесть недель. Крупные притоки в российские фонды облигаций приостановились. Инвесторы явно предпочитают фонды облигаций EM на данный момент. Мы позитивно оцениваем полученные данные для этого класса активов", - говорится в обзоре.