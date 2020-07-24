Ренессанс Капитал поднял оценку GDR Mail.ru на 4%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru Group (MOEX: MAIL) с $27,5 до $28,5 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Кирилла Панарина и Марьяны Лазаричевой.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг экспертами была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $28,72 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $26,05 за штуку.