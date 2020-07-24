Снижение фондового рынка утром пятницы составит 1,5% - ИК "Атон"

Аналитики ИК "Атон" полагают, что фондовый рынок РФ начнет торги пятницы в "красной зоне" - снижение составит примерно 1,5%, говорится в обзоре компании.