Citi поднял оценку акций Сбербанка на 13%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Citi повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 225 рублей до 255 рублей за штуку после понижения для него своей оценки стоимости капитала с 16,9% до 14,9%, сообщается в обзоре аналитика Citi Саймона Неллиса.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Сбербанка, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 278 рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 217,9 рубля за штуку.