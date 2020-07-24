Никаких причин для серьезного падения нефти и даже тестирования отметки $40 за баррель пока нет - "Алор Брокер"

Нефть так и не смогла выбраться вверх из коридора $40-44 за баррель, и теперь, по мнению главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, логичным будет движение котировок к нижней границе канала. "Впрочем, стоит отметить, что нефть, как и другие сырьевые ресурсы, поддерживает ослабление доллара. Никаких причин для серьезного падения нефти и даже тестирования отметки $40 за баррель мы пока не видим", - пишет он в комментарии компании.