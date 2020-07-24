Рубль начнет пятницу с консолидации - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич полагает, что перед открытием торгов на российском рынке в пятницу для рубля сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, российскую валюту поддержит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent демонстрирует некоторое восстановление, прибавляя порядка 0,2% и торгуясь в районе 43,4 доллара за баррель. С другой стороны, давление на рубль будет оказывать динамика валют развевающихся стран, которые ослабевают в пределах 0,4%.

"На таком фоне в начале сессии ожидаем стабилизации рубля относительно основных мировых валют. Так, пара доллар/рубль перейдет в боковое движение в районе 71,5 рубля. В ходе сессии национальная валюта вновь может оказаться под давлением со стороны внешней конъюнктуры, что приведет к ее дальнейшему ослаблению, позволив доллару сделать шаг в район 72 рублей. При этом в рамках торгов ожидаем сохранения американской валютой позиций в нижней половине диапазона 70-75 рублей. Отметим, что снижение регулятором ставки на заседании уже заложено в котировки рубля и не окажет существенного влияния на его движение", - пишет Зварич в комментарии банка.