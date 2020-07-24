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Главная / Аналитикам / Аналитика / Диапазон 2800-2850 пунктов остается в пятницу актуальным для индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
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24 июля 2020 года 09:13
Диапазон 2800-2850 пунктов остается в пятницу актуальным для индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
Индекс Мосбиржи в четверг смог продолжить восходящую динамику и обновил максимальное значение с марта за счет роста акций золотодобывающих компаний, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. "В пятницу, учитывая негативные настроения на мировых рынках, индекс Мосбиржи способен показать умеренное снижение, но удержится в диапазоне 2800-2850 пунктов, который остается актуальным. В фокусе будет заседание Банка России по ключевой ставке", - указывает специалист в комментарии банка.
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24 июля 2020 года 11:35
Диапазон $43-45 за баррель Brent останется актуальным и на следующую неделю, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Цены на нефть Brent остаются в диапазоне $43-45/барр., сместившись к нижней его части, констатируют аналитики. На следующей неделе состоится экспирация сентябрьского контракта,... читать дальше
.24 июля 2020 года 09:49
Никаких причин для серьезного падения нефти и даже тестирования отметки $40 за баррель пока нет - "Алор Брокер"
Нефть так и не смогла выбраться вверх из коридора $40-44 за баррель, и теперь, по мнению главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, логичным будет движение котировок к нижней границе канала. "Впрочем, стоит отметить, что нефть, как и другие сырьевые ресурсы, поддерживает ослабление... читать дальше
.23 июля 2020 года 13:25
Спрос на риск на рынке суверенного долга снижается, но высокие доходности по-прежнему привлекают мировых инвесторов - Уралсиб
Спрос на риск на рынке суверенного долга снижается, при этом высокие доходности по-прежнему привлекают мировых инвесторов, говорится в обзоре "Уралсиба". "Позитивные настроения, наблюдавшиеся на мировых рынках в последние несколько дней, сошли на нет, - отмечают аналитики корпорации Ирина... читать дальше
.23 июля 2020 года 12:17
Рубль в первой половине дня в четверг может укрепиться до 70,70 за доллар в отсутствие значимых негативных новостей на фоне предложения валюты от экспортеров, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Утром рубль подорожал до 70,95 после... читать дальше
.23 июля 2020 года 11:13
Вероятен переход пары EUR/USD к новой точке равновесия на более высоких уровнях в перспективе до конца 2020 года - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают, что в перспективе до конца 2020 года можно ожидать перехода валютной пары EUR/USD к новой точке равновесия на более высоких уровнях. Котировки EUR/USD продолжают рост пятую торговую сессию подряд. В среду валютная пара протестировала уровень 1,1600 и закрылась на... читать дальше
.23 июля 2020 года 10:47
Американский рынок акций может существенно скорректироваться, если данные Минтруда США окажутся плохими - ITI Capital
Если данные Минтруда США в четверг окажутся плохими, американский рынок акций может существенно скорректироваться, сообщается в комментарии ITI Capital. Индексы США в среду закрылись чуть выше 0,5%. S&P 500 торгуется всего на 60 п. ниже исторического максимума, констатируют аналитики компании. В... читать дальше
.23 июля 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств АТР не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок повышаются в четверг. читать дальше
.22 июля 2020 года 12:00
Рубль в среду будет колебаться у отметки 70,70 за доллар, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. По мнению аналитиков Sberbank CIB, политические новости из США создают негативный фон для рискованных активов, но возможное ослабление спроса на... читать дальше
.22 июля 2020 года 11:25
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для Invesco China Technology ETF и в связи с достижением целевого уровня пересматривают прогнозную цену по данному инструменту, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Инструмент оправдал наши инвестиционные... читать дальше
.22 июля 2020 года 11:06
Диапазон нефтяных цен на среду составляет $43-45 за баррель, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Оптимизм на рынке нефти поутих, отмечают специалисты банка: статданные от Американского института нефти вышли слабее ожиданий, а Президент США Д. Трамп на брифинге усугубил опасения о дальнейшем... читать дальше
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