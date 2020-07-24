Диапазон 2800-2850 пунктов остается в пятницу актуальным для индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в четверг смог продолжить восходящую динамику и обновил максимальное значение с марта за счет роста акций золотодобывающих компаний, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. "В пятницу, учитывая негативные настроения на мировых рынках, индекс Мосбиржи способен показать умеренное снижение, но удержится в диапазоне 2800-2850 пунктов, который остается актуальным. В фокусе будет заседание Банка России по ключевой ставке", - указывает специалист в комментарии банка.