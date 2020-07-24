ЦБ 24 июля может взять паузу в снижении ключевой ставки или ограничиться снижением не более чем на один шаг - ИК "Фридом Финанс"

ЦБ РФ 24 июля 2020 года может взять паузу в снижении ключевой ставки или ограничиться снижением не более чем на один шаг, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Банк России проведет в пятницу, 24 июля 2020 года, заседание по вопросам монетарной политики. Большинство участников рынка ждет от регулятора снижения ключевой ставки, причем, половина аналитиков даже на 0,5 п.п., отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке Георгий Ващенко.

"Я не исключаю, что ЦБ возьмет паузу или ограничится минимальным снижением. Ставки денежного рынка в четверг опустились в диапазон 4,0-4,10%. На этом фоне не стоит ожидать снижения ставки более чем на один шаг. При этом стоит отметить риски, связанные как с воздействием пандемии на экономику и фондовые рынки, так и с тем, что более высокая ставка защищает рубль от резкого обесценения. А устойчивость национальной валюты - это тоже важнейший фактор для выздоровления экономики. Поэтому смягчение можно перенести на более поздний срок, когда на спад пойдет заболеваемость не только в России, но и в мире, - пишет Ващенко. - Инфляция остается на низком уровне за счет падения потребительского и промышленного спроса, а также низких инфляционных ожиданий. При консервативной политике ЦБ уровень инфляции может остаться ниже 3,5% до конца года. Нижняя граница ключевой ставки оценивается в 4% годовых. Завершение смягчения и переход к нейтральной политике возможен до конца года при отсутствии сильных внешних шоков".