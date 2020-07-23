Газпромбанк поднял рейтинг DR ЛУКОЙЛа и Газпрома, а также DR и "префов" Татнефти до "выше рынка" после пересмотра сектора

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Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой.

По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP), а также ADR и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) рекомендация (рейтинг) была повышена с "нейтрально" до "выше рынка".

Для GDR "Роснефти" (MOEX: ROSN) и ADR "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) была подтверждена рекомендация "выше рынка", а для ADR и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и GDR "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) аналитики сохранили рекомендацию "нейтрально".

Оценки и рекомендации аналитиков для DR (цены в долларах США):

Прогнозная цена Роснефть - 6,6 (текущая цена - 5,06), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 91 (текущая цена - 70,5), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Газпром нефть - 29 (текущая цена - 22,4), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 17 (текущая цена - 5,25), рекомендация - нейтрально;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций, цены в рублях) - 108 (текущая цена - 36,09), рекомендация - нейтрально;

Прогнозная цена Татнефть - 66 (текущая цена - 47,16), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций, цены в рублях) - 773 (текущая цена - 537,7), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Газпром - 7,2 (текущая цена - 5,24), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 156 (текущая цена - 154,3), рекомендация - нейтрально.