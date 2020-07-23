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23 июля 2020 года 19:00
Финотчет Х5 за IIкв и вероятный пересмотр дивидендной политики могут стать драйвером роста котировок ее GDR - "ВТБ Мои Инвестиции"
Финпоказатели Х5 за II квартал 2020 года по МСФО, публикация которых ожидается 13 августа, и вероятный пересмотр дивидендной политики могут стать драйверами роста котировок GDR этой компании, считают инвестиционные стратеги "ВТБ Мои Инвестиции". При этом они отмечают, что с учётом роста котировок на 10% за последние 3 дня GDR Х5 выглядят в настоящее время справедливо оцененными. Также в ходе совместной онлайн-конференции ВТБ Капитал Инвестиции с Х5 Retail Group было отмечено, что рост продаж у компании после отмены ограничений, связанных с борьбой с COVID-19, продолжается. В июле сопоставимые продажи оказались выше, чем во втором квартале 2020 г.: +10% в Пятерочке (80% выручки группы). Компания ожидает увеличение рентабельности EBITDA во 2 кв 2020г. год к году несмотря на высокие показатели годом ранее и планирует нарастить свою долю на рынке: с 11,5% в 2019 г. до 20% в 2029 году. Дивидендная политика компании принята в 2017 году: при соблюдении уровня отношения чистого долга компании к EBITDA ниже 2х (у Х5 все три года показатель находился около 1,7х), компания выплачивает акционерам не менее 25% чистой прибыли. Последние три года по факту выплаты были порядка 70-110% чистой прибыли, что позволяло акциям компании демонстрировать дивидендную доходность выше 5%. "Х5 имеет существенную нераспределенную прибыль прошлых лет и ежегодную прибыль выше 30 млрд рублей, поэтому есть понимание, что дивиденды могут расти в абсолюте на ежегодной основе вместе с ростом нашего бизнеса. Менеджмент компании видит возможность увеличить дивидендные выплаты, начиная со следующего года, до 50% с уровня 30 млрд. руб. Предложение будет рассмотрено на наблюдательном совете во 2 половине 2020 года. Возможно сама дивидендная политика будет пересмотрена, т.к. на текущий момент она довольно консервативна", - отметили в ходе конференции представители Х5 Retail Group.
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23 июля 2020 года 13:25
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.22 июля 2020 года 12:00
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.22 июля 2020 года 09:25
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