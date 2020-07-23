Цены на нефть в районе $43-44 и слабый доллар могут поддержать дальнейший рост рынка акций РФ - BCS GM

BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 22 июля 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Эксперты пришли к выводу, что при ценах на нефть около $43-44 за баррель и слабом долларе США возможен дальнейший рост российского фондового рынка.

По итогам отчетного периода розничные инвесторы остались чистыми покупателями и были не готовы открывать короткие позиции. У институциональных инвесторов наблюдался баланс между покупателями и продавцами.

"По нашим расчетам, рынок остается в зоне фундаментальной рекомендации "покупать" до достижения индексом РТС отметки 1400 пунктов, что составляет еще 10% с текущего уровня", - пишут аналитики.

Кроме того, эксперты отмечают, что с 16 по 22 июля впервые за четыре недели российские акции получили поддержку со стороны ETF в объеме $19 млн как через фонды, ориентированные на Россию, так и через фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки).

По мнению BCS GM, слабый доллар улучшает отношение глобальных инвесторов к активам EM, а Brent на уровне $43-44 за баррель вызывает интерес к России. "Мы считаем, что в ближайшее время вполне возможно продолжение роста", - говорится в обзоре.