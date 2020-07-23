Газпромбанк поднял рейтинг DR ЛУКОЙЛа и Газпрома, а также DR и "префов" Татнефти до "выше рынка" после пересмотра сектора

Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой.

По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP), а также ADR и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) рекомендация (рейтинг) была повышена с "нейтрально" до "выше рынка".

Для GDR "Роснефти" (MOEX: ROSN) и ADR "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) была подтверждена рекомендация "выше рынка", а для ADR и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и GDR "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) аналитики сохранили рекомендацию "нейтрально".