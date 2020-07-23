Сломать диапазон 70,5-72 руб./$1 перед решением ЦБ РФ по ставке без неожиданных драйверов затруднительно - "Открытие Брокер"

Курс USD/RUB, протестировав локальный минимум 70,80 руб./$1, вновь резко поднялся выше 71,00 руб./$1 и "атакует" максимум среды на 71,30 руб./$1. По сути, указывает в комментарии начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин, у курса доллара к рублю сформировался четкий диапазон 72,00-70,50 руб./$1. Без неожиданных драйверов перед опубликованием решения Банка России по ключевой ставке (в пятницу) сломать этот диапазон крайне затруднительно, считает эксперт компании.