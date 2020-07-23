Дальнейший рост фондовых индексов может оказаться проблематичным - "Открытие Брокер"

Дальнейший рост фондовых индексов может оказаться проблематичным на фоне слабой нефти и растущих рисков возвращения ограничительных мер в ряде стран, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Российский рынок акций продолжает положительную переоценку на ожиданиях снижения доходностей по безрисковым вложениям. Кроме того, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, свой вклад в повышение индексов вносят корпоративные новости. Индекс Мосбиржи довольно легко преодолел отметку 2850 пунктов на достаточно скромных объёмах, что говорит об отсутствии серьёзного сопротивления продавцов, указывает он.

"Рынок сохраняет "плюс" во второй половине четверга, но дальнейший рост фондовых индексов может оказаться проблематичным на фоне слабой нефти и растущих рисков возвращения ограничительных мер в ряде стран", - пишет специалист компании.