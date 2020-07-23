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23 июля 2020 года 16:22
Дальнейший рост фондовых индексов может оказаться проблематичным - "Открытие Брокер"
Дальнейший рост фондовых индексов может оказаться проблематичным на фоне слабой нефти и растущих рисков возвращения ограничительных мер в ряде стран, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Российский рынок акций продолжает положительную переоценку на ожиданиях снижения доходностей по безрисковым вложениям. Кроме того, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, свой вклад в повышение индексов вносят корпоративные новости. Индекс Мосбиржи довольно легко преодолел отметку 2850 пунктов на достаточно скромных объёмах, что говорит об отсутствии серьёзного сопротивления продавцов, указывает он. "Рынок сохраняет "плюс" во второй половине четверга, но дальнейший рост фондовых индексов может оказаться проблематичным на фоне слабой нефти и растущих рисков возвращения ограничительных мер в ряде стран", - пишет специалист компании.
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23 июля 2020 года 13:25
Спрос на риск на рынке суверенного долга снижается, но высокие доходности по-прежнему привлекают мировых инвесторов - Уралсиб
Спрос на риск на рынке суверенного долга снижается, при этом высокие доходности по-прежнему привлекают мировых инвесторов, говорится в обзоре "Уралсиба". "Позитивные настроения, наблюдавшиеся на мировых рынках в последние несколько дней, сошли на нет, - отмечают аналитики корпорации Ирина... читать дальше
.23 июля 2020 года 12:17
Рубль в первой половине дня в четверг может укрепиться до 70,70 за доллар в отсутствие значимых негативных новостей на фоне предложения валюты от экспортеров, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Утром рубль подорожал до 70,95 после... читать дальше
.23 июля 2020 года 11:13
Вероятен переход пары EUR/USD к новой точке равновесия на более высоких уровнях в перспективе до конца 2020 года - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают, что в перспективе до конца 2020 года можно ожидать перехода валютной пары EUR/USD к новой точке равновесия на более высоких уровнях. Котировки EUR/USD продолжают рост пятую торговую сессию подряд. В среду валютная пара протестировала уровень 1,1600 и закрылась на... читать дальше
.23 июля 2020 года 10:47
Американский рынок акций может существенно скорректироваться, если данные Минтруда США окажутся плохими - ITI Capital
Если данные Минтруда США в четверг окажутся плохими, американский рынок акций может существенно скорректироваться, сообщается в комментарии ITI Capital. Индексы США в среду закрылись чуть выше 0,5%. S&P 500 торгуется всего на 60 п. ниже исторического максимума, констатируют аналитики компании. В... читать дальше
.23 июля 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств АТР не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок повышаются в четверг. читать дальше
.22 июля 2020 года 12:00
Рубль в среду будет колебаться у отметки 70,70 за доллар, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. По мнению аналитиков Sberbank CIB, политические новости из США создают негативный фон для рискованных активов, но возможное ослабление спроса на... читать дальше
.22 июля 2020 года 11:25
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для Invesco China Technology ETF и в связи с достижением целевого уровня пересматривают прогнозную цену по данному инструменту, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Инструмент оправдал наши инвестиционные... читать дальше
.22 июля 2020 года 11:06
Диапазон нефтяных цен на среду составляет $43-45 за баррель, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Оптимизм на рынке нефти поутих, отмечают специалисты банка: статданные от Американского института нефти вышли слабее ожиданий, а Президент США Д. Трамп на брифинге усугубил опасения о дальнейшем... читать дальше
.22 июля 2020 года 10:44
Фондовый рынок США будет расти в среду после принятых мер поддержки в ЕС и брифинга в США по COVID-19, говорится в комментарии ITI Capital. "Основные фондовые индексы США выросли третий день подряд, хотя и заметно опустились с сессионных максимумов вторника после того, как сенатор Митч... читать дальше
.22 июля 2020 года 09:25
Dow Jones и S&P 500 завершили торги во вторник ростом, Nasdaq Composite снизился. Фондовые индексы государств АТР изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду. читать дальше
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