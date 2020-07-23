Акции Полюса имеют неплохие шансы на пробой сопротивления на отметке 14500 рублей - ИК "Велес Капитал"

Акции ПАО "Полюс", несмотря на уверенное повышение, на недельном графике все еще не выглядят перекупленными по индексу RSI. Последнее, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, указывает на неплохие шансы развития восходящего движения и пробой сопротивления 14500 руб. с перспективами движения в район психологически важной отметки 15000 руб. "Позитивный сценарий реализуется при пробое золотом исторического максимума в $1923/унцию. О грядущем коррекционном падении предупредит отскок золота от $1900/унцию, который может спровоцировать снижение "Полюса" в район 13700 руб., а далее - к 13150 руб." - указывает в комментарии компании Кожухова.

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