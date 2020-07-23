ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Mail.ru с целевой ценой 32 долл. за GDR по результатам публикации компанией финансового отчета за 2К 2020г., говорится в комментарии инвесткомпании.

"Группа Mail.ru представила свои финансовые результаты за 2К 2020 г. Несмотря на пандемию и падение рекламного рынка в России компании удалось продемонстрировать сильные показатели, особенно в игровом сегменте, образовательных сервисах и Food Tech. Выручка и EBITDA заметно превзошли наши прогнозы и ожидания рынка. Менеджмент предполагает, что выручка по итогам года составит более 100 млрд руб., что сопоставимо с прогнозом до пандемии на уровне 103-105 млрд руб. Рентабельность ожидается ниже прошлого года в силу изменения состава выручки и инвестиций", - отмечает аналитик ИК Артем Михайлин.