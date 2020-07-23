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23 июля 2020 года 14:26
Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи составляет 2800-2880 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи составляет 2800-2880 пунктов, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Рынок, по мнению аналитика ИК Александра Осина, пока остается в растущем дневном тренде, возможно дальнейшее повышение, однако технические факторы и неопределенность в отношении завтрашнего решения ЦБ относительно ключевой ставки, возможно, ограничат повышение рынка во второй половине дня. Целевые диапазоны закрытия четверга для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2800-2880 пунктов, 70,15-71,45 рублей и 81,60-82,50 рублей за доллар США и евро соответственно. "Индекс Мосбиржи в четверг к 12:00 мск вырос на 0,9%. Инвесторы предпочитают, тем не менее, снижать отраслевые рыночные риски и сравнительно активно покупают "индексные" бумаги Сбербанка. Повод для покупок информация аналитиков банка о том, что на неделе, окончившейся 19 июля, расходы потребителей остались вблизи уровней 2019 года. Сбербанк сообщает, что по его мнению вышел на техническое плато, а еженедельные колебания в основном касаются структуры потребления. Дополнительным позитивным фактором для акций банков служит опубликованное сегодня в СМИ заявление замглавы Минфина РФ Владимира Колычева о том, что Минфин ожидает от крупных российских банков коэффициент дивидендных выплат за 2019 год в размере 50% от чистой прибыли. При этом господин Колычев ожидает, что банки смогут справиться с необходимостью аллоцировать дополнительные резервы, а в августе смогут окончательно оценить влияние текущей ситуации и возможность выплаты дивидендов", - комментирует Осин. Акции Северстали торгуются хуже рынка. Данные чистой прибыли компании за 2 квартал несколько ниже ожиданий, что в итоге, по мнению эксперта, может способствовать небольшому оценочному снижению потенциала роста акций ПАО "Северсталь" до конца года. Акции ГМК и Русала восстанавливают позиции после того, как вчера в ходе выступления в Госдуме премьер - министра Михаил Мишустин косвенно указал, что в отношении размера исков к Норникелю нет окончательного решения, "пока разбираются в судах". Норильский никель, между тем, в среду сообщил, что привлек компанию ERM, одного из мировых лидеров экологического консалтинга, для независимой экспертизы в связи с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска. Заполярный филиал ГМК "Норильский никель" получил разрешение на ввод в эксплуатацию четвертого пускового комплекса проекта "Рудник Таймырский. Новые горизонты", По данным ГМК "Норникель", новость, на взгляд аналитика ИК "Фридом Финанс", представляется позитивным сигналом для инвесторов, поскольку Рудник Таймырский в целом обеспечивает 35% добычи компании по никелю, 21% по меди и 15% по металлам платиновой группы.
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