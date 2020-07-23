Спрос на риск на рынке суверенного долга снижается, но высокие доходности по-прежнему привлекают мировых инвесторов - Уралсиб

Спрос на риск на рынке суверенного долга снижается, при этом высокие доходности по-прежнему привлекают мировых инвесторов, говорится в обзоре "Уралсиба".

"Позитивные настроения, наблюдавшиеся на мировых рынках в последние несколько дней, сошли на нет, - отмечают аналитики корпорации Ирина Лебедева и Надежда Боженко. - Доходности UST продолжают падать, и инвесторы осторожно выходят из рисковых активов. На этом фоне дальний конец российской суверенной кривой доходности вырос вчера на 3–4 б.п. Наибольшие потери понес выпуск RUSSIA’43 (YTM 3,21%), котировки которого упали на 0,75 п.п. При этом глобально спрос на высокие доходности присутствует, поскольку ожидаются новые стимулирующие меры ФРС, которые добавят на рынок долларовой ликвидности. В отличие от дорогих (в сравнении с аналогами на ЕМ) российских евробондов, доходности выпусков Турции, ЮАР и Бразилии, которые превосходят российские на 100–400 б.п., вчера продолжили снижаться, потеряв еще в среднем 5–10 б.п. В связи с этим в ближайшие недели мы, скорее всего, будем наблюдать дальнейшее сокращении дисконтов российских выпусков к аналогам на ЕМ".