НМТП увеличил дивидендные выплаты в условиях роста чистой прибыли - Промсвязьбанк

НМТП увеличил дивидендные выплаты в условиях роста чистой прибыли по РСБУ, которая в 2019 году увеличилась на фоне продажи НЗТ почти в 4 раза по сравнению с предыдущим годом — до 58,975 млрд рублей, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Дивиденд 1,35 руб./акция обеспечивает доходность на уровне 12,5%, которая является одной из лучших на российском фондовом рынке.

Акционеры Новороссийского морского торгового порта (НМТП) на прошедшем в заочном формате годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2019 года в 1,35 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. "Выплатить дивиденды по результатам 2019 года денежными средствами в размере 26 000 750 790 (Двадцать шесть миллиардов семьсот пятьдесят тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек. Определить размер дивиденда на одну акцию 1,35 рубля", — говорится в сообщении.