"Аппетит" к рублевым госбумагам в последние несколько недель остается сравнительно небольшим - Уралсиб

"Аппетит" к рублевым госбумагам в последние несколько недель остается сравнительно небольшим, сообщается в обзоре Уралсиба.

Минфин в среду занял 60,5 млрд руб., предложив дисконты к ценам вторичного рынка, констатирует аналитик корпорации Ольга Стерина. Перед выходом Минфина на первичный рынок активность инвесторов была в целом низкой.

Первым прошел аукцион по ОФЗ 26232 с погашением в октябре 2027 г., объем предложения в виде доступного достатка равнялся 91 млрд руб. Спрос на выпуск составил 54,4 млрд руб., он был удовлетворен на 87%, и объем размещения, соответственно, достиг 47,5 млрд руб. Минфин удовлетворил 139 заявок, из которых крупными были четыре. Из них, в свою очередь, три – на 3,6 млн, 2,38 млн и 1,76 млн бумаг – прошли по цене отсечения в размере 103,47% от номинала, а еще одна – на 2 млн бумаг – по 103,722% от номинала. Доходность по цене отсечения, соответственно, была установлена на уровне 5,48% годовых, что предполагает премию в доходности около 4 б.п. ко вторичному рынку, отмечает специалист Уралсиба.

Спрос на линкер ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 г. был в размере 24,3 млрд руб., что позволило доразместить бумаг на 13 млрд руб. Таким образом, указывает эксперт, этот выпуск теперь размещен полностью. Минфин удовлетворил 36 заявок, большинство из которых было по 500 тыс. бумаг. Цена отсечения была установлена на уровне 99,2% от номинала, что предполагает дисконт ко вторичному рынку порядка 0,4 п.п.

"Совокупно Минфин занял вчера на рынке порядка 60,5 млрд руб. при спросе равном 78,8 млрд руб., то есть значительная часть спроса была удовлетворена. Оба выпуска проданы дешевле вторичного рынка, что, впрочем, было ожидаемо. В последние несколько недель "аппетит" к рублевым госбумагам остается сравнительно небольшим. Так как спрос был удовлетворен преимущественно, это не вылилось в рост активности на вторичном рынке. Биржевой оборот в среду составил порядка 38 млрд руб., но при этом более чем по 8 млрд руб. прошло в ОФЗ 26209 с погашением в 2022 г. и в ОФЗ 26234 с погашением в 2025 г. В последние дни в этих бумагах нетипично высокие обороты. По итогам дня доходности ОФЗ изменились в диапазоне 1–2 б.п.", - указывает Стерина.