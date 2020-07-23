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23 июля 2020 года 12:17
Рубль в четверг может укрепиться до 70,70 за доллар - Sberbank CIB
Рубль в первой половине дня в четверг может укрепиться до 70,70 за доллар в отсутствие значимых негативных новостей на фоне предложения валюты от экспортеров, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Утром рубль подорожал до 70,95 после отступления в среду до 71,10, вероятно, вызванного конвертацией нерезидентами рублевых дивидендов в валюту. Обострение отношений между США и Китаем пока не привело к существенному ослаблению спроса на рискованные активы, что благоприятно для рубля. Также аналитики Sberbank CIB констатируют, что цены на нефть в четверг остаются стабильными, т. к. ослабление доллара компенсировало эффект от неблагоприятных данных по складским запасам углеводородов, опубликованных в среду. Учитывая множество неблагоприятных факторов, эксперты банка полагают, что цена Брент в четверг в лучшем случае повторно протестирует максимум вторника ($44,9/барр.) и в случае успеха нацелится на рубеж $47/барр. Однако в случае резкого усиления рискофобии возможно падение ниже $43,8/барр. и стабилизация в пределах $42,7-43,3/барр. Аналитики Sberbank CIB напоминают, что пятницу ЦБ примет решение по процентным ставкам, а пока в преддверии заседания доходности ОФЗ, скорее всего, будут колебаться у ранее достигнутых уровней. Судя по опросам агентств и брокеров, рынок сейчас оценивает вероятность снижения ставки на 25 и 50 б. п. как примерно одинаковую. Спрос на ОФЗ остается низким, о чем свидетельствуют итоги вчерашнего аукциона по их размещению.
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23 июля 2020 года 13:25
Спрос на риск на рынке суверенного долга снижается, но высокие доходности по-прежнему привлекают мировых инвесторов - Уралсиб
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.23 июля 2020 года 11:13
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.23 июля 2020 года 09:39
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.22 июля 2020 года 12:00
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.22 июля 2020 года 11:25
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.22 июля 2020 года 11:06
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.22 июля 2020 года 10:44
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.22 июля 2020 года 09:25
Dow Jones и S&P 500 завершили торги во вторник ростом, Nasdaq Composite снизился. Фондовые индексы государств АТР изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду. читать дальше
.21 июля 2020 года 14:35
Обнадеживающее начало сезона финансовых отчетностей в США позволяет надеяться на рост глобального рынка акций - Julius Baer
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