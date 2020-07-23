Вероятен переход пары EUR/USD к новой точке равновесия на более высоких уровнях в перспективе до конца 2020 года - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" считают, что в перспективе до конца 2020 года можно ожидать перехода валютной пары EUR/USD к новой точке равновесия на более высоких уровнях.

Котировки EUR/USD продолжают рост пятую торговую сессию подряд. В среду валютная пара протестировала уровень 1,1600 и закрылась на отметке 1,1569, вновь обновив годовой максимум.

Ключевым фактором роста стоимости европейской валюты остается достижение странами ЕС договоренности о создании фонда восстановления экономики, что позволит справиться с последствиями пандемии коронавируса, а также укрепит позиции евро в качестве мировой резервной валюты. В этом свете, считает аналитик отдела анализа мировых рынков Анна Зайцева, в перспективе до конца 2020 года можно ожидать перехода валютной пары EUR/USD к новой точке равновесия на более высоких уровнях.

Однако эксперт обращает внимание, что усиливающаяся напряженность в отношениях между США и Китаем создает почву для временного ухода инвесторов из рисковых активов, что может оказать давление на евро в ближайшие дни. Так, Вашингтон потребовал от Китая до пятницы закрыть свое генеральное консульство в Хьюстоне, обвинив дипломатов в шпионаже. Пекин же выступил с резкой критикой решения США и пригрозил предпринять ответные меры.

"В качестве еще одной предпосылки для коррекции пары EUR/USD можно обозначить предстоящее голосование в Европарламенте по вопросу создания фонда восстановления экономики. Несмотря на то, что риски отклонения этого решения достаточно малы, у участников рынка появится повод к частичной фиксации прибыли по длинным позициям в евро. Помимо этого, в ближайшем времени в США ожидается принятие нового пакета фискальных стимулов, о размерах которого сейчас идут споры в Конгрессе, что также окажет временную поддержку американской валюте", - пишет Зайцева.

"Котировки EUR/USD на недельном графике продолжают восходящее движение после выхода за верхнюю границу нисходящего канала. Среднесрочная цель располагается на отметке 1,1800. Тем не менее, в краткосрочной перспективе не исключена коррекция, учитывая расположение стохастических линий в зоне перекупленности", - указывает специалист ГК "ФИНАМ".