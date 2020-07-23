Американский рынок акций может существенно скорректироваться, если данные Минтруда США окажутся плохими - ITI Capital

Если данные Минтруда США в четверг окажутся плохими, американский рынок акций может существенно скорректироваться, сообщается в комментарии ITI Capital.

Индексы США в среду закрылись чуть выше 0,5%. S&P 500 торгуется всего на 60 п. ниже исторического максимума, констатируют аналитики компании. В то же время, отмечают они, европейские индикаторы снизились в среду из-за коррекции после роста во вторник, когда власти США одобрили пакет стимулирующих мер на $2 трлн. С утра четверга Азия торгуется в минусе - инвесторов беспокоит рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином после того, как США потребовали закрыть китайское консульство в Хьюстоне из-за обвинений в шпионаже. Фьючерсы США находятся в небольшом плюсе, но, вероятно, снизятся в течение дня, предполагают в ITI Capital.

В среду рынок рос после того, как источники сообщили CNBC, что конгрессмены-республиканцы изучают вопрос о продлении выплат федеральных пособий по безработице до конца года.

Финансовая отчетность Tesla превзошла ожидания аналитиков, автопроизводитель сообщил о прибыли четвертый квартал подряд, что создает предпосылки для включения компании в S&P 500. Прибыль Microsoft превзошла рыночные ожидания, однако рост объема покупок лицензий на продукты компании замедлился, а на LinkedIn негативно повлиял слабый рынок труда.

Минтруд США в четверг опубликует данные о еженедельных заявках на пособие по безработице. Если данные окажутся плохими, рынок может существенно скорректироваться, указывают аналитики компании.