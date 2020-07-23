Газпромбанк умеренно позитивно оценил рост выработки РусГидро во 2 квартале 2020г на фоне благоприятных природных факторов, говорится в обзоре инвестбанка.

"Положительная динамика выработки в 2К20 во многом объясняется благоприятными колебаниями природных условий, которые могут быть обращены в будущих периодах. Несмотря на это, она является умеренно позитивным фактором для динамики цены акций РусГидро в краткосрочной перспективе", - отмечают аналитики банка.

РусГидро опубликовала операционные результаты за 2К20 и 1П20. Эксперты Газпромбанка обращают внимание на следующие моменты.

Позитивные моменты:

1. Существенный рост выработки группы РусГидро в 2К20 (+28% г/г) за счет увеличения выработки ГЭС Сибири (+50% г/г) и Центра России (+47% г/г благодаря притоку воды в водохранилища Волжско-Камского каскада существенно выше средних многолетних значений – на 45-75%).

2. Позитивная динамика выработки Богучанской ГЭС в 2К20 (+16% г/г), которая не входит в периметр консолидации Группы, т.к. ее бенефициарами являются РусГидро и РУСАЛ в равных долях.

Негативные моменты :

1. Рост выручки электроэнергии может быть ослаблен снижением цен на рынке на сутки вперед (РСВ) в 2К20 (-16% г/г в 1-й ценовой зоне и -13% г/г во 2-й ЦЗ).

Нейтральные моменты:

1. Компания, со ссылкой на Гидрометцентр России, ожидает в 3К20 возврат притока воды в волжские водохранилища к нормальным (среднемноголетним средним) уровням, в водохранилища Сибири и Кавказа – к нормальным или несколько ниже нормальных уровней, в водохранилища Дальнего Востока – несколько выше среднемноголетних средних уровней.