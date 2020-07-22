Альфа-банк снизил рейтинг GDR ММК до "держать" и подтвердил "покупать" для GDR Северстали и НЛМК после переоценки

Альфа-банк понизил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) с "покупать" до "держать" после переоценки российских производителей плоского проката, сообщается в обзоре аналитиков банка Бориса Красноженова и Юлии Толстых.

В то же время для GDR ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) и ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК) была подтверждена рекомендация "покупать".

Оценки и рекомендации аналитиков для GDR (цены в долларах США):

Прогнозная цена Северсталь - 15,40 (текущая цена - 12,6), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НЛМК - 25,10 (текущая цена - 19,8), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ММК - 8,10 (текущая цена - 7,2), рекомендация - держать.