.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Российские акции опережают по дивидендной доходности крупные развивающиеся рынки - "Ренессанс Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 июля 2020 года 17:38
Российские акции опережают по дивидендной доходности крупные развивающиеся рынки - "Ренессанс Капитал"
Пожалуй, самым большим достижением российского рынка акций за последнее десятилетие стало то, что компании стали выплачивать дивиденды и делиться получаемым свободным денежным потоком с миноритарными акционерами, отмечается в аналитическом материале "Ренессанс Капитала". Коэффициент дивидендных выплат за этот период вырос с 10% до 50% и теперь опережает средний показатель на развивающихся рынках. Тот факт, что это вообще произошло, да еще и на фоне геополитической напряженности, на взгляд аналитиков инвесткомпании, крайне впечатляет. "Государственные компании повышают дивидендные выплаты под давлением Министерства финансов, частные же компании в значительной степени берут с них пример. В результате, на 12-месячной форвардной кривой дивидендной доходности Россия находится на уровне 7,1% - самое высокое значение среди развивающихся стран (выше только у крошечного Пакистана, которые занимает всего 0,02% индекса MSCI EM). И все это на фоне глобального падения процентных ставок, когда центральные банки крупных развитых стран проводят масштабное количественное смягчение", - отмечают эксперты "Ренессанс Капитала". Инфляция находится на грани исчезновения даже в развивающемся мире, в результате чего процентные ставки на пространстве от России до Бразилии находятся на невиданно низких уровнях. Аналитики ожидают, что со временем это позволит нарастить потребление и поможет восстановить национальные ВВП. Главным риском здесь могла бы стать инфляция, однако развивающиеся рынки становятся более зрелыми и, за некоторыми исключениями (Турция, Аргентина), проводят более грамотную денежно-кредитную политику, а потому низкая инфляция может задержаться в таких странах надолго. В России доходность 10-летних ОФЗ сейчас составляет всего 5.8%, что немного недотягивает до исторического минимума, однако для Польши такие уровни доходности были актуальны 10 лет тому назад, а сейчас доходность ее госбумаг составляет всего 1.3%. Так что потенциал снижения, вероятно, еще не исчерпан. "Что все это значит для России? Ставки по банковским депозитам на срок один год сейчас находятся на комфортном уровне ниже 5% (в сравнении с 12% в конце 2014 г.), доходность по 10-летним ОФЗ - меньше 6%. При этом на 12-месячной форвардной кривой дивидендной доходности Россия находится на уровне 7,1%, что, по нашим ожиданиям, будет способствовать притоку локальных инвесторов в акции: они будут покупать ПИФы либо инвестировать самостоятельно с целью получить привлекательную доходность. В середине мая Московская биржа сообщила о том, что число физлиц, открывших брокерский счет, достигло 5 млн, что на 1 млн больше, чем годом ранее. В первой половине 2020 г. розничные инвесторы оказались чистыми покупателями российских акций на протяжении 22 из 26 недель, а совокупная чистая сумма покупок составила 220 млрд руб.", - указывают эксперты "Ренессанс Капитала". По мнению аналитиков инвесткомпании, ключевыми рисками сейчас выступают такие факторы, как: серьезный рост геополитической напряженности, который может привести к тому, что компании будут менее склонны делиться денежным потоком с иностранными инвесторами; масштабная вторая волна коронавируса, которая может снова заставить страны вводить карантин; регуляторные и бюджетные решения, которые могут отразиться на свободном денежном потоке компаний.
.
22 июля 2020 года 12:00
Рубль в среду будет колебаться у отметки 70,70 за доллар, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. По мнению аналитиков Sberbank CIB, политические новости из США создают негативный фон для рискованных активов, но возможное ослабление спроса на... читать дальше
.22 июля 2020 года 11:25
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для Invesco China Technology ETF и в связи с достижением целевого уровня пересматривают прогнозную цену по данному инструменту, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Инструмент оправдал наши инвестиционные... читать дальше
.22 июля 2020 года 11:06
Диапазон нефтяных цен на среду составляет $43-45 за баррель, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Оптимизм на рынке нефти поутих, отмечают специалисты банка: статданные от Американского института нефти вышли слабее ожиданий, а Президент США Д. Трамп на брифинге усугубил опасения о дальнейшем... читать дальше
.22 июля 2020 года 10:44
Фондовый рынок США будет расти в среду после принятых мер поддержки в ЕС и брифинга в США по COVID-19, говорится в комментарии ITI Capital. "Основные фондовые индексы США выросли третий день подряд, хотя и заметно опустились с сессионных максимумов вторника после того, как сенатор Митч... читать дальше
.22 июля 2020 года 09:25
Dow Jones и S&P 500 завершили торги во вторник ростом, Nasdaq Composite снизился. Фондовые индексы государств АТР изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду. читать дальше
.21 июля 2020 года 14:35
Обнадеживающее начало сезона финансовых отчетностей в США позволяет надеяться на рост глобального рынка акций - Julius Baer
Аналитики Julius Baer отмечают хорошее начало сезона объявления финансовых результатов с лучшими чем ожидалось показателями крупных банков США и сильными результатами в секторе здравоохранения. В дальнейшем эксперты банка ожидают, что доля превосходящих прогнозы результатов останется на текущем... читать дальше
.21 июля 2020 года 14:14
Рубль второй раз за последние две недели попробовал пройти сопротивление в диапазоне 72,15-72,35 руб. за доллар, но в итоге откатился на 71,35 руб. за доллар и также оказался в нейтральной зоне, говорится в комментарии Московского кредитного банка (МКБ). По мнению руководителя инвестиционного... читать дальше
.21 июля 2020 года 12:56
Рубль во вторник может попробовать укрепиться до 71 за доллар на фоне продаж иностранной валюты экспортерами, которым предстоят налоговые выплаты уже на следующей неделе , считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. К этому могут привести продажи... читать дальше
.21 июля 2020 года 11:35
Аналитики КИТ Финанс Брокер считают, что худшее для рынка нефти позади, а текущий диапазон цен на нефть является равновесным. "Рынок балансирует риски роста заболеваемости ковидом ограничением добычи, вместе с тем восстановление экономической активности продолжится, что поддержит спрос на нефть.... читать дальше
.21 июля 2020 года 11:22
Фондовый рынок США будет расти во вторник на фоне положительных новостей из Европы, говорится в комментарии ITI Capital. Основные фондовые индексы США повысились в понедельник до максимума с февраля, лидерами роста стали компании, выигрывающие от ограничительных мер и снижения экономической... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.