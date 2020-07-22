Геополитические риски российских инвесторов не пугают - "БКС Брокер"

Российский рынок акций в среду демонстрирует позитивную динамику индексов, несмотря на рост геополитической напряженности между США и Китаем. Оптимизм на глобальных рынках отчасти поддерживается за счет позитивных новостей по клиническим испытаниям вакцины от коронавируса различными разработчиками. Тем временем ситуация с новыми выявленными случаями заражения в США остается сложной, свою лепту в волатильность вносит и американский сезон отчетности, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин Карпов.

По его словам, на фоне роста геополитических рисков и рисков последствий пандемии продолжает ралли золото, что подогревает спрос на акции "Полюса" и "Полиметалла" из-за возможно большего апсайда по серебру. Слабо себя чувствуют бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN), которые могут остаться под давлением еще продолжительный период времени из-за рекордного штрафа за разлив нефтепродуктов в Норильске, а также предполагаемого роста инвестиций в безопасность и экологические инициативы.

Черная металлургия в основном не показывает позитивной динамики из-за слабой фундаментальной картины. Из-за последствий коронавируса эмитенты отчитываются о негативном II квартале. В среду слабую отчетность представила ТМК: производство труб во II квартале сократилось на 8% к первому кварталу и на 13% в I полугодии.

В финансовом секторе активно покупают расписки Qiwi (MOEX: QIWI) на фоне сообщений СМИ об отмене SPO. То есть проблема "навеса предложения" пока отошла на дальний план. Ранее основные акционеры планировали продать около 37% группы. Расписки Qiwi смогли отыграть все потери, понесенные днем ранее

Индекс МосБиржи приблизился к максимумам июля. Судя по технической картине, российский рынок может предпринять попытку штурма сопротивления 2850 пунктов. В этом случае следующей целью может стать отметка 2915 пунктов, считает Карпов.