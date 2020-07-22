Ярко выраженной тенденции на рынке акций РФ сейчас не будет - ИК "ФИНАМ"

Ждать ярко выраженной тенденции на рынке акций РФ не стоит, даже неплохой рост цен на нефть отыгрывается достаточно осторожно; будущая динамика на отечественном рынке во многом будет определяться движением акций в США, сообщается в комментарии ИК "ФИНАМ".

"Российский рынок акций в среду снова торгует в боковом диапазоне. На открытии чуть-чуть ушли вниз, сейчас вновь есть попытки роста. Ждать ярко выраженной тенденции не приходится - все-таки летний сезон, и даже неплохой рост цен на нефть мы отыгрываем достаточно осторожно, - пишет директор по стратегии Ярослав Кабаков. - Будущая динамика на отечественном рынке во многом, конечно же, будет определяться движением по США. Там есть несколько ключевых точек: это обсуждение стимулов, что, с одной стороны, дает надежду на продолжение роста на американском рынке, с другой стороны, мы видим ухудшение отношений между США и Китаем, что оказывает давление на фьючерсы. Но на открытии рынка технологический сектор США может отыграть падение вторника".