Подняться выше 2920-2950 пунктов индексу Мосбиржи будет сложно - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций продолжит переоценку на ожиданиях дальнейшего смягчения денежной политики ЦБ РФ, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Вполне вероятно, что в ближайшее время индекс Мосбиржи предпримет попытку пробить отметку 2850 пунктов. Однако подняться выше 2920-2950 пунктов будет уже сложно, так как для этого потребуются реальные подтверждения восстановления глобальной экономики и сырьевого спроса", - считает ведущий аналитик компании по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.