Возможно движение обыкновенных акций Сбербанка в район 228-235 рублей - ИК "Велес Капитал"

Обыкновенные акции "Сбербанка" в рамках среднесрочного повышения поднялись в среду в район июньского пика 223,15 руб. (также верхняя полоса Боллинджера недельного графика), у которого приостановили рост. ADX дневного и недельного графиков указывает на преобладание восходящего тренда и не исключает скорого обновления максимума с последующим движением в район 228-235 руб., сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал".

"Благоприятный сигнал подтвердится при способности удержаться выше сопротивления 220 руб., в то время как падение ниже 210 руб. укажет на риски коррекции в район 200,50 руб., где будет решаться судьба среднесрочного тренда", - отмечает аналитик компании Елена Кожухова.